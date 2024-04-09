Межведомственные группы при ПВР помогают пострадавшим от паводка в Оренбуржье

В пунктах временного размещения для пострадавших от паводка в городе Орске начали работу межведомственные группы, в которые входят в том числе медики, сотрудники Социального фонда, психологи и другие специалисты. Работа таких групп налажена по поручению губернатора Дениса Паслера.







Специалисты МФЦ помогают пострадавшим с оформлением документов, необходимых для получения единовременного пособия и компенсации. На контроле вопросы восстановления документов — паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения, страхового медицинского полиса, документов на жильё и других.

Здесь же специалисты проводят тщательное анкетирование пострадавших. В числе вопросов — подача заявлений на компенсацию, запрос на оказание дополнительной медицинской помощи, предоставление лекарств и средств первой необходимости, пожелания по долговременному размещению и другие.

По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок тех местных жителей, чьё жильё было частично или полностью разрушено во время разгула стихии.

"Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", — информирует пресс-служба губернатора и Правительства Оренбургской области.

Кроме того, на сегодняшний день принято решение о вакцинации жителей города против гепатита А. Это превентивные меры против распространения инфекции. Все вакцины выделены из резервного фонда России.