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9 апреля, 15:08

Эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения

Эксперт по выживанию Халилов: Человеку на день нужно минимум пять литров воды

Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Жителей Кургана призвали подготовить месячный запас воды из-за риска затопления водозаборных сооружений. Эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов рассказал, как правильно подготовиться к непредвиденным ситуациям.

По его словам, человеку на день в среднем необходимо пять литров воды. Её можно использовать для питья, готовки еды и для того, чтобы выполнять минимальные гигиенические действия. Соответственно, на месяц необходимо 150 литров чистой воды.

"Люди, в зависимости от того, где они находятся, должны решить это прежде всего для себя. Надеяться исключительно на власти и на службы спасения не стоит. Первая ответственность за жизнь ложится на главу семьи. И мужчины должны об этом подумать и всё это спланировать", — отметил Халилов в беседе с "Царьградом".

Вместе с водой, добавил эксперт, нужно обеспечить запасы продуктов долгосрочного хранения. К примеру, консервов, тушёнки, печенья или сухарей. Кроме того, следует запастись лекарствами, а также неплохо было бы иметь газовую горелку, так как она понадобится для готовки еды в случае отключения электричества. Помимо этого, заранее нужно позаботиться о документах, резюмировал Халилов.

Паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов, в том числе и Курганскую область, где был введён режим ЧС регионального уровня. Многие населённые пункты оказались подтоплены, там объявлена превентивная эвакуация. Местные власти, сотрудники МЧС и добровольцы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Наталья Исакова
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