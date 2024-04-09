Эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения

Жителей Кургана призвали подготовить месячный запас воды из-за риска затопления водозаборных сооружений. Эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов рассказал, как правильно подготовиться к непредвиденным ситуациям.

По его словам, человеку на день в среднем необходимо пять литров воды. Её можно использовать для питья, готовки еды и для того, чтобы выполнять минимальные гигиенические действия. Соответственно, на месяц необходимо 150 литров чистой воды.

"Люди, в зависимости от того, где они находятся, должны решить это прежде всего для себя. Надеяться исключительно на власти и на службы спасения не стоит. Первая ответственность за жизнь ложится на главу семьи. И мужчины должны об этом подумать и всё это спланировать", — отметил Халилов в беседе с "Царьградом".

Вместе с водой, добавил эксперт, нужно обеспечить запасы продуктов долгосрочного хранения. К примеру, консервов, тушёнки, печенья или сухарей. Кроме того, следует запастись лекарствами, а также неплохо было бы иметь газовую горелку, так как она понадобится для готовки еды в случае отключения электричества. Помимо этого, заранее нужно позаботиться о документах, резюмировал Халилов.