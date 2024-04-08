Жителей Кургана призвали сделать месячный запас воды из-за паводка
Жителям Кургана рекомендовано сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений. Об этом в видеообращении заявил генеральный директор АО "Водный союз" Владимир Овсянников.
"Имеется риск затопления водозаборных сооружений, поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, использовать все возможные ёмкости, чтобы этот запас был как можно больше", — призвал Овсянников.
На данный момент вода в город подаётся в удовлетворительном режиме, поэтому у горожан есть время, чтобы восполнить запасы.
Паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов, в том числе и Курганскую область, где был введён режим ЧС регионального уровня. Многие населённые пункты оказались подтоплены, там объявлена превентивная эвакуация. Местные власти, сотрудники МЧС и добровольцы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Life.ru / Андрей Тишин