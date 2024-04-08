Жителей Кургана призвали сделать месячный запас воды из-за паводка

Жителям Кургана рекомендовано сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений. Об этом в видеообращении заявил генеральный директор АО "Водный союз" Владимир Овсянников.

"Имеется риск затопления водозаборных сооружений, поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, использовать все возможные ёмкости, чтобы этот запас был как можно больше", — призвал Овсянников.

На данный момент вода в город подаётся в удовлетворительном режиме, поэтому у горожан есть время, чтобы восполнить запасы.