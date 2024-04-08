В Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за ситуации с паводком. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. <...> Вводим ЧС регионального уровня", — написал глава области в телеграм-канале.