В Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
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Власти Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за ситуации с паводком. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
"Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. <...> Вводим ЧС регионального уровня", — написал глава области в телеграм-канале.
Шумков призвал немедленно эвакуироваться граждан, которые проживают в населённых пунктах, находящихся в пойме реки Тобол. По его словам, многие города и сёла затронет стихия. Ожидается подтопление и города Кургана.
Ранее сообщалось, что в десяти сёлах Курганской области был введён режим повышенной готовности из-за паводков, была объявлена превентивная эвакуация. По данным регионального главка МЧС РФ, свыше 4,3 тысячи домов может оказаться в зоне подтопления в регионе. Стихия может затронуть 18 718 человек, в том числе 3649 детей.