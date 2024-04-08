Мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста под Курганом

В Курганской области житель деревни Секисово погиб, когда переходил закрытый на период половодья пешеходный мост через реку Суерь. Об этом рассказал глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев.

"Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету, переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья", — написал глава округа.