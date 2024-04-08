Мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста под Курганом
В Курганской области во время паводка погиб мужчина
В Курганской области житель деревни Секисово погиб, когда переходил закрытый на период половодья пешеходный мост через реку Суерь. Об этом рассказал глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев.
"Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету, переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья", — написал глава округа.
Яковлев призвал быть осторожными и соблюдать меры безопасности, несмотря на то что угрозы населённым пунктам в связи с половодьем в округе нет.
Напомним, что уже в 10 сёлах Курганской области введён режим повышенной готовности из-за паводков, была объявлена превентивная эвакуация. По данным регионального главка МЧС РФ, свыше 4,3 тысячи домов может оказаться в зоне подтопления в регионе. Стихия может затронуть 18 718 человек, в том числе 3649 детей.
Telegram / МЧС по Курганской области