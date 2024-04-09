Приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля

Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11–14 апреля. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3–4 км в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Прирост воды в Тоболе за сутки на отметке Курган составил 49 см. Получается эффект "бутылочного горлышка", когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растёт быстро, а выше по руслу идёт переток воды, но пока медленнее", — написал Шумков в своём телеграм-канале.