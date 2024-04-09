Приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля
Шумков: Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11–14 апреля
Укрепление дамбы в районе Кировского моста в Кургане. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Екатерина Сычкова
Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11–14 апреля. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3–4 км в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Прирост воды в Тоболе за сутки на отметке Курган составил 49 см. Получается эффект "бутылочного горлышка", когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растёт быстро, а выше по руслу идёт переток воды, но пока медленнее", — написал Шумков в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что сейчас очень многое будет зависеть от продолжительности сброса воды с водохранилищ и от того, какой объём воды накоплен перед селом Звериноголовское и как она будет вести себя выше по течению.
Напомним, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений. Как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения, читайте в материале Life.ru.