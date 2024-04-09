Курганский боец СВО с позывным Блогер призвал земляков сплотиться из-за паводка
Боец СВО из Курганской области с позывным Блогер обратился к землякам в связи с паводком в регионе. Военный призвал земляков сплотиться, чтобы выдержать удар стихии.
Курганский боец СВО с позывным Блогер призвал земляков сплотиться из-за паводка. Видео © VK / Ura.ru
"Я всегда говорил, что Курганская область маленькая, но гордая. Там живут самые сильные люди. Я уверен, что вы все вместе справитесь с этой напастью и поможете друг другу. Будьте дружны, от всего фронта вам привет и наша поддержка. Самое главное — единство и сплочённость. Работайте как единая команда, и вы справитесь", — приводит слова участника СВО Ura.ru.
Блогер призвал курганцев уделить особое внимание пожилым людям, детям и всем, кто не может справиться с наводнением. Также он призвал земляков пресекать случаи вандализма.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иванова направили аэромобильную группировку МЧС России.
VK / Ura.ru