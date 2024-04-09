Курганский боец СВО с позывным Блогер призвал земляков сплотиться из-за паводка

Боец СВО из Курганской области с позывным Блогер обратился к землякам в связи с паводком в регионе. Военный призвал земляков сплотиться, чтобы выдержать удар стихии.

"Я всегда говорил, что Курганская область маленькая, но гордая. Там живут самые сильные люди. Я уверен, что вы все вместе справитесь с этой напастью и поможете друг другу. Будьте дружны, от всего фронта вам привет и наша поддержка. Самое главное — единство и сплочённость. Работайте как единая команда, и вы справитесь", — приводит слова участника СВО Ura.ru.