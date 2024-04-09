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9 апреля, 15:18

Курганский боец СВО с позывным Блогер призвал земляков сплотиться из-за паводка

Боец СВО из Курганской области с позывным Блогер обратился к землякам в связи с паводком в регионе. Военный призвал земляков сплотиться, чтобы выдержать удар стихии.

Курганский боец СВО с позывным Блогер призвал земляков сплотиться из-за паводка. Видео © VK / Ura.ru

"Я всегда говорил, что Курганская область маленькая, но гордая. Там живут самые сильные люди. Я уверен, что вы все вместе справитесь с этой напастью и поможете друг другу. Будьте дружны, от всего фронта вам привет и наша поддержка. Самое главное — единство и сплочённость. Работайте как единая команда, и вы справитесь", — приводит слова участника СВО Ura.ru.

Блогер призвал курганцев уделить особое внимание пожилым людям, детям и всем, кто не может справиться с наводнением. Также он призвал земляков пресекать случаи вандализма.

Глава МЧС России оценил ситуацию с паводком в Курганской области с вертолёта
Глава МЧС России оценил ситуацию с паводком в Курганской области с вертолёта

Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иванова направили аэромобильную группировку МЧС России.

Обложка ©

VK / Ura.ru

Никита Никонов
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