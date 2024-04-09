Глава МЧС России оценил ситуацию с паводком в Курганской области с вертолёта
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолёт, чтобы вместе с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с аномальными паводками.
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область. Видео © МЧС России
Министр отметил, что сейчас самое главное — спасти людей и минимизировать последствия разгула стихии. МЧС работает во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иванова направили аэромобильную группировку МЧС России.
МЧС России