Глава МЧС России оценил ситуацию с паводком в Курганской области с вертолёта

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолёт, чтобы вместе с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с аномальными паводками.