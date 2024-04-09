В Курганской области в зоне подтопления могут находиться более 19 тысяч человек
В зоне возможного подтопления в Курганской области могли оказаться в заложниках у стихии более 19 тысяч человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на прогнозы синоптиков.
"При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населённых пункта, 4 311 домов и 5 011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3 749 детей", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иваново направили аэромобильную группировку МЧС России в составе 120 специалистов. Помимо этого, сообщалось, что Курганскую область в связи со случившимся там разгулом стихии посетит глава МЧС России Александр Куренков.
Life.ru / Андрей Тишин