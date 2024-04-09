Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией

Руководитель МЧС РФ Александр Куренков посетит регионы, где наблюдается наиболее сложная паводковая ситуация. В частности, он посетит Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области.

"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область. На месте глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению. Соответствующие указания были даны им в Орске, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС два дня назад", — пишет пресс-служба ведомства.