Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией
Глава МЧС Куренков посетит Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области
Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Руководитель МЧС РФ Александр Куренков посетит регионы, где наблюдается наиболее сложная паводковая ситуация. В частности, он посетит Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области.
"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область. На месте глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению. Соответствующие указания были даны им в Орске, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС два дня назад", — пишет пресс-служба ведомства.
Далее на очереди — Курганская и Тюменская области, где повышен риск неблагоприятной обстановки. Там превентивно усиливаются группировки спасателей. Кроме того, силы и средства МЧС приводятся в режим повышенной готовности.
Паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где после прорыва дамбы в Орске оказались подтоплены более 10,1 тысячи жилых домов. Сложная ситуация также наблюдается в Курганской области и Тюменской области. В регионах введён режим ЧС, сотрудники МЧС помогают людям с эвакуацией.