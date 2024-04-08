В ещё одном регионе России введён режим ЧС из-за паводков

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за паводков, которые затронули регионы Западной Сибири, Урала и Поволжья. По словам губернатора, эта мера заблаговременная и пока что ситуация по рекам и подтоплениям в регионе стабильная.

Обращение губернатора к жителям Тюменской области в связи с паводками. Видео © Telegram / Александр Моор

"Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации", — пояснил Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник, 8 апреля.