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8 апреля, 13:32

В ещё одном регионе России введён режим ЧС из-за паводков

Губернатор Моор ввёл в Тюменской области режим ЧС из-за угрозы паводков

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за паводков, которые затронули регионы Западной Сибири, Урала и Поволжья. По словам губернатора, эта мера заблаговременная и пока что ситуация по рекам и подтоплениям в регионе стабильная.

Обращение губернатора к жителям Тюменской области в связи с паводками. Видео © Telegram / Александр Моор

"Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации", — пояснил Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник, 8 апреля.

В Правительстве Тюменской области заявляют, что для борьбы с паводками готова группировка из 12 тысяч человек. Специалисты прогнозируют приход большой воды через полторы недели. В зоне риска населённые пункты: Ишим, Ильинка, Викулово и Абатское. Кстати, в 2017 году прибрежные сёла на реке Ишим уже сталкивались с паводком. Тогда пострадали сотни домов. Несколько десятков из них пришлось снести из-за повреждений.

Названы реки России с наибольшей угрозой паводка
Названы реки России с наибольшей угрозой паводка

Напомним, что весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация в Курганской области, где в зоне возможного подтопления находится более 18 тысяч человек.

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Life.ru

Марина Калегина
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