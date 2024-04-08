Названы реки России с наибольшей угрозой паводка
Депутат Арапов: Паводок грозит жителям у рек Илек, Чёрная, Самара, Урал и Тобол
Затопленный весенним паводком Орск. Обложка © Life.ru
В России уровень воды может повыситься в реках Илек, Чёрная, Самара, Урал и Тобол. Такое предупреждение сделал зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.
"Важно понимать, что у природы есть свои периоды, которые можно прогнозировать, можно подгадать, но иногда это случается неожиданно. В этом году мы столкнулись с целым рядом температурных аномалий, когда и снега было много, и резко наступило тепло. Это то, что в том числе повлияло на уровни рек во многих регионах", — подчеркнул депутат в беседе с "Лентой.ру".
Арапов добавил, что жителям регионов, в которых есть риск наступления паводка, необходимо быть осторожными. В частности, нужно реагировать на сообщения местных властей, действовать быстро и вовремя эвакуироваться из зон затоплений. Особенно актуально это для тех, кто живёт рядом с большими реками, уточнил парламентарий. По его словам, правительство делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия паводка.
Напомним, мощный весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация складывается в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация и в Курганской области, где в зоне возможного затопления находятся более 18 тысяч человек. Тем временем мэрия Оренбурга заявила, что уровень воды в Урале у города приблизился к 900 сантиметрам, опасным уровнем считаются 930 сантиметров.