Названы реки России с наибольшей угрозой паводка

"Важно понимать, что у природы есть свои периоды, которые можно прогнозировать, можно подгадать, но иногда это случается неожиданно. В этом году мы столкнулись с целым рядом температурных аномалий, когда и снега было много, и резко наступило тепло. Это то, что в том числе повлияло на уровни рек во многих регионах", — подчеркнул депутат в беседе с "Лентой.ру".