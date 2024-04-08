"Ситуация будет только ухудшаться": Уровень воды в Урале у Оренбурга приблизился к 900 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 8 апреля увеличился на 21 сантиметр и достиг 893 сантиметров. Как сообщает пресс-служба мэрии, опасным считается 930 сантиметров.

"По данным оренбургского Гидрометцентра, на 14:00 (12:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8:00 увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра. Опасное значение — 930 сантиметров", — говорится в сообщении.

В то же время уровень реки Сакмара у села Татарская Каргала вырос на девять сантиметров, достигнув 792. Специалисты прогнозируют превышение опасного значения. По их словам, в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Находящиеся в зоне подтопления жители Оренбурга должны покинуть свои дома.