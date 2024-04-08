"Ситуация будет только ухудшаться": Уровень воды в Урале у Оренбурга приблизился к 900 см
Мэрия: Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 21 см и достиг 893 см
Половодье в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 8 апреля увеличился на 21 сантиметр и достиг 893 сантиметров. Как сообщает пресс-служба мэрии, опасным считается 930 сантиметров.
Спасение животных в Оренбургской области. Видео © VK / Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, Telegram / ria56_news
"По данным оренбургского Гидрометцентра, на 14:00 (12:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8:00 увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра. Опасное значение — 930 сантиметров", — говорится в сообщении.
В то же время уровень реки Сакмара у села Татарская Каргала вырос на девять сантиметров, достигнув 792. Специалисты прогнозируют превышение опасного значения. По их словам, в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Находящиеся в зоне подтопления жители Оренбурга должны покинуть свои дома.
5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбуржья предупреждают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля. Количество эвакуированных превысило шесть с половиной тысяч человек.