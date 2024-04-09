Группа спасателей из Иванова вылетела в Курган для борьбы с паводком

В сообщении говорится, что ведомственный самолёт Ил-76 со 120 специалистами на борту вылетел из города Иваново. Кроме огнеборцев, воздушное судно привезёт также одну единицу спецтехники, принадлежащую Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России. Также в ведомстве сообщили, что в Курганскую область, где уже работают дополнительные подразделения с Урала, в том числе из Свердловской области, в скором времени прибудет группа из Ханты-Мансийска.