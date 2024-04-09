Группа спасателей из Иванова вылетела в Курган для борьбы с паводком
Аэромобильная группа МЧС вылетела в Курганскую область для борьбы с паводками
В Курганскую область для борьбы с паводками вылетела аэромобильная группа МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России
В Курганскую область, где сейчас наблюдаются паводки, вылетела аэромобильная группировка МЧС России. Об этом аварийно-спасательное ведомство передаёт в своём телеграм-канале.
Аэромобильная группировка МЧС России вылетела в Курганскую область. Видео © Telegram / МЧС России
В сообщении говорится, что ведомственный самолёт Ил-76 со 120 специалистами на борту вылетел из города Иваново. Кроме огнеборцев, воздушное судно привезёт также одну единицу спецтехники, принадлежащую Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России. Также в ведомстве сообщили, что в Курганскую область, где уже работают дополнительные подразделения с Урала, в том числе из Свердловской области, в скором времени прибудет группа из Ханты-Мансийска.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов, в том числе и Курганскую область. Впоследствии там был введён режим ЧС регионального уровня, а президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой региона Вадимом Шумковым поручил принять меры. Также жителям Кургана рекомендовано сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений.