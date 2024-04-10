Уровень воды на реке Урал в Оренбурге поднялся почти на полметра
Уровень воды на реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает расти. Как сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов, за ночь он увеличился почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров.
"Ночь прошла неспокойно, уровень Урала повышается, за ночь поднялся почти на 50 см. В настоящий момент, на утро, — 965 см. Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться, прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится ещё от 30 до 70 см", — сообщил чиновник.
Также за минувшую ночь в Оренбурге было подтоплено более 300 домовладений, десять человек было вывезено из неблагоприятной зоны. По оценке специалистов, ещё около 200 домов может быть подтоплено в ближайшее время.
Напомним, что весенняя погода принесла в российские регионы сильные паводки. Особенно стихия ударила по Оренбургской области. Так, в Орске зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов. Настигли паводки и Курганскую область. В Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления, а эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения. Сотрудники МЧС России работают над устранением последствий стихии. Власти, в свою очередь, оказывают пострадавшим от паводков жителям всю необходимую помощь.