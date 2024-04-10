Уровень воды на реке Урал в Оренбурге поднялся почти на полметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает расти. Как сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов, за ночь он увеличился почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров.

"Ночь прошла неспокойно, уровень Урала повышается, за ночь поднялся почти на 50 см. В настоящий момент, на утро, — 965 см. Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться, прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится ещё от 30 до 70 см", — сообщил чиновник.