Ещё 16 тысяч жителей Оренбуржья получат выплаты из-за паводка до конца недели

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер общается с инициативной группой в администрации Орска. Глава региона заявил, что ещё 16 тысяч человек, которые пострадали в результате паводка, получат соответствующие компенсации.

"На сегодняшний день выплаты по области получили 649 граждан. На этой неделе планируем выплатить 16 тысячам человек", — указал глава региона в беседе с журналистами.

При этом власти Оренбургской области решили не выставлять счета за коммунальные услуги жителям подтопленных паводком территорий. Надзорные и следственные органы будут чётко следить за исполнением решения комиссии по ЧС, такое же решение касается кредитов и реструктуризации, пояснил Паслер. Кроме того, жители Орска, которые не живут в своих домах и не находятся в пунктах временного размещения, смогут получать по десять тысяч рублей в месяц в течение полугода.