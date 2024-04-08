Ещё 16 тысяч жителей Оренбуржья получат выплаты из-за паводка до конца недели
Подтопленный дом в Орске Оренбургской области. Обложка © Life.ru
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер общается с инициативной группой в администрации Орска. Глава региона заявил, что ещё 16 тысяч человек, которые пострадали в результате паводка, получат соответствующие компенсации.
"На сегодняшний день выплаты по области получили 649 граждан. На этой неделе планируем выплатить 16 тысячам человек", — указал глава региона в беседе с журналистами.
При этом власти Оренбургской области решили не выставлять счета за коммунальные услуги жителям подтопленных паводком территорий. Надзорные и следственные органы будут чётко следить за исполнением решения комиссии по ЧС, такое же решение касается кредитов и реструктуризации, пояснил Паслер. Кроме того, жители Орска, которые не живут в своих домах и не находятся в пунктах временного размещения, смогут получать по десять тысяч рублей в месяц в течение полугода.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. При этом в МЧС заявили, что к подготовке к паводкам в Оренбургской области есть вопросы. Центробанк РФ открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших.