"Путин, помоги!": Пострадавшие от потопа жители Орска вышли с протестом на главную площадь

В Орске пострадавшие от мощнейшего паводка жители вышли с протестом на главную площадь города. Люди просят помощи у президента Владимира Путина и выражают недовольство работой местных властей из-за затоплений, сообщает SHOT.

Жители Орска собрались на центральной площади города. Видео © SHOT

Горожане массово задают вопросы вышедшему к ним мэру Орска Василию Козупице. В частности, они интересуются, когда будет создана специальная комиссия по оценке ущерба из-за стихийного бедствия и начнут выплачивать компенсации. Также людям интересны сроки возвращения в дома.