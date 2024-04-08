"Путин, помоги!": Пострадавшие от потопа жители Орска вышли с протестом на главную площадь
Жители Орска вышли на центральную площадь требовать компенсаций из-за паводка
Жители Орска на площади. Обложка © SHOT
В Орске пострадавшие от мощнейшего паводка жители вышли с протестом на главную площадь города. Люди просят помощи у президента Владимира Путина и выражают недовольство работой местных властей из-за затоплений, сообщает SHOT.
Жители Орска собрались на центральной площади города. Видео © SHOT
Горожане массово задают вопросы вышедшему к ним мэру Орска Василию Козупице. В частности, они интересуются, когда будет создана специальная комиссия по оценке ущерба из-за стихийного бедствия и начнут выплачивать компенсации. Также людям интересны сроки возвращения в дома.
Представители мэрии предложили недовольным жителям выбрать инициативную группу и обсудить претензии в здании администрации. Однако горожане не захотели никуда идти и призвали решать проблемы на месте. По словам одной из участниц собрания, некоторые потребовали от Козупицы уйти в отставку.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Число эвакуированных из-за паводка превысило шесть тысяч человек. При этом в МЧС заявили, что к подготовке к паводкам в Оренбургской области есть вопросы.