МЧС назвало главные причины масштабного половодья, затопившего более 10 тысяч домов

"Переувлажнение почвы осенью, её последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки — всё это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более десяти тысяч жилых домов", — заявили в ведомстве по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Александра Куренкова.