МЧС назвало главные причины масштабного половодья, затопившего более 10 тысяч домов
МЧС назвало природные факторы основными причинами масштабного половодья
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Главными причинами весеннего половодья в регионах России стали природные факторы. Об этом сообщили в МЧС РФ.
"Переувлажнение почвы осенью, её последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки — всё это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более десяти тысяч жилых домов", — заявили в ведомстве по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Александра Куренкова.
Напомним, в этом году десятки российских регионов усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Тем временем уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров, опасным считается — 930 сантиметров. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления, а эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения.