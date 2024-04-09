В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления

Эвакуация во время чрезвычайных ситуаций, как правило, застигает врасплох, поэтому лучше заранее быть к ней готовыми. Центр управления регионом (ЦУР) и ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, как действовать, если ваше жильё оказалось в зоне возможного подтопления.

Так, в случае возникновения угрозы важно следить за информацией о текущей обстановке через СМИ и другие системы оповещения. Также специалисты советуют не пользоваться телефоном без необходимости, чтобы он был свободным для связи с вами. Кроме того, заранее нужно собрать "тревожный чемоданчик", который обязательно должен включать в себя аптечку, документы, продукты и одежду. Важно не забыть и про домашний скот, который по возможности лучше отогнать в безопасное место.