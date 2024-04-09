В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления
Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Эвакуация во время чрезвычайных ситуаций, как правило, застигает врасплох, поэтому лучше заранее быть к ней готовыми. Центр управления регионом (ЦУР) и ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, как действовать, если ваше жильё оказалось в зоне возможного подтопления.
Так, в случае возникновения угрозы важно следить за информацией о текущей обстановке через СМИ и другие системы оповещения. Также специалисты советуют не пользоваться телефоном без необходимости, чтобы он был свободным для связи с вами. Кроме того, заранее нужно собрать "тревожный чемоданчик", который обязательно должен включать в себя аптечку, документы, продукты и одежду. Важно не забыть и про домашний скот, который по возможности лучше отогнать в безопасное место.
Непосредственно перед самой эвакуацией необходимо закрыть все окна и двери, погасить огонь в печах, перекрыть воду, газ и электричество, а также перенести на верхние этажи дома ценные вещи.
Напомним, в этом году десятки регионов России усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Тем временем уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров, опасным считается — 930 сантиметров. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. В Тюменской области также готовятся к борьбе со стихией, введён режим ЧС.