Глава МЧС Куренков поручил создать запасы еды и воды из-за угрозы новых паводков
Обстановка в Орске из-за прорыва дамбы. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Глава МЧС России Александр Куренков поручил создать запасы еды, воды и лекарств в регионах, где есть риск возникновения паводков. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
"Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, в этом году десятки российских регионов усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Тем временем уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров, опасным считается 930 сантиметров. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. Глава МЧС оценил ситуацию с паводком в этом регионе с вертолёта. По его словам, все силы уже мобилизованы.