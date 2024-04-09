"Это страшно": Life.ru публикует видео с ушедшими под воду домами в Орске
SHOT опубликовал видео с ушедшими под воду домами в районе ТЗБ в Орске
SHOT опубликовал видео из затопленного паводком Орска Оренбургской области. Дома жителей района ТЗБ (торгово-закупочная база) уже почти полностью ушли под воду, некоторые начало сносить паводком.
Затопленный паводком Орск. Видео © SHOT
"Многие дома всплывают частично, то есть дом деревянный, а пристройка каменная, ну, там вход, ещё что-то. Всплывает так, наполовину", — говорит мужчина в лодке.
"Это страшно", — добавляет женский голос за кадром. Сейчас волонтёры пытаются спасти животных, которые остались в домах.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы. В Оренбурге сегодня прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за паводка. В целом в регионе подтоплено более десяти тысяч домов. В Кремле подчеркнули, что ситуация остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Глава государства командировал в Оренбургскую область министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.