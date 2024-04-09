"Это страшно": Life.ru публикует видео с ушедшими под воду домами в Орске

SHOT опубликовал видео из затопленного паводком Орска Оренбургской области. Дома жителей района ТЗБ (торгово-закупочная база) уже почти полностью ушли под воду, некоторые начало сносить паводком.

Затопленный паводком Орск. Видео © SHOT

"Многие дома всплывают частично, то есть дом деревянный, а пристройка каменная, ну, там вход, ещё что-то. Всплывает так, наполовину", — говорит мужчина в лодке.