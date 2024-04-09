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9 апреля, 11:52

Путин командировал в подтопленное Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин поговорил по телефону ещё раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, после этого российский лидер принял решение командировать в зону стихийного бедствия Файзуллина, чтобы тот проинформировал местных жителей о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению подтопленных домов и размытых дорог в регионе. В частности, речь идёт как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые ещё предстоит установить.

Ранее Путин вновь заслушал доклады по ситуации с паводками в ряде регионов России. Их представили глава МЧС Александр Куренков, а также главы пострадавших регионов.

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До темноты и в темноте: Как студенты-спасатели помогают жителям в зоне ЧС в Оренбуржье

Напомним, в ряде регионов России бушуют паводки. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно Орску, где зафиксировано минимум три прорыва дамбы. Уже через два дня на место прибыл Александр Куренков. По его словам, в Орске достаточно сил для борьбы с подтоплениями. На данный момент в зоне бедствия — более десяти тысяч домов. Однако вода постепенно уходит, к утру 9 апреля уровень Урала упал до 897 сантиметров. Как сообщили в Кремле, Путин внимательно следит за развитием событий.

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Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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