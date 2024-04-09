Путин командировал в подтопленное Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин поговорил по телефону ещё раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, после этого российский лидер принял решение командировать в зону стихийного бедствия Файзуллина, чтобы тот проинформировал местных жителей о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению подтопленных домов и размытых дорог в регионе. В частности, речь идёт как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые ещё предстоит установить.