Путин получил доклады по паводкам от Куренкова и глав пострадавших областей

Президент РФ Владимир Путин вновь заслушал доклады по ситуации с паводками в ряде регионов России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Их представили глава МЧС Александр Куренков, а также главы пострадавших регионов.

"Президент Путин получил доклады губернаторов трёх регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место [в Оренбургскую область] для контроля за проведением работ уже в качестве председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", — сказал представитель Кремля.