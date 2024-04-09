Путин получил доклады по паводкам от Куренкова и глав пострадавших областей
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент РФ Владимир Путин вновь заслушал доклады по ситуации с паводками в ряде регионов России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Их представили глава МЧС Александр Куренков, а также главы пострадавших регионов.
"Президент Путин получил доклады губернаторов трёх регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место [в Оренбургскую область] для контроля за проведением работ уже в качестве председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", — сказал представитель Кремля.
Кроме того, глава государства обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран поручили премьер-министрам синхронизировать работу по борьбе с паводками и их последствиями.
Напомним, в ряде регионов России бушуют паводки. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно Орску, где зафиксировано минимум три прорыва дамбы. Уже через два дня на место прибыл Александр Куренков. По его словам, в Орске достаточно сил для борьбы с подтоплениями. На данный момент в зоне бедствия — более десяти тысяч домов. Однако вода постепенно уходит, к утру 9 апреля уровень Урала упал до 897 сантиметров. Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием событий.