В Оренбургской области за сутки из 630 домов ушла вода
В Оренбургской области из 700 приусадебных участков и 630 домов в 11 населённых пунктах ушла вода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населённых пунктах семи муниципальных образований", — говорится в сообщении.
К вечеру 10 апреля затопленными остаются 12 187 жилых домов и 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях, в 85 населённых пунктах и 34 СНТ.
Напомним, мощный паводок разлился в Оренбургской области, затоплено оказалось более 10 тысяч домов. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. Life.ru публиковал видео с затопленными участками. По данным властей Оренбургской области, самый пик стихийного бедствия был сегодня, 10 апреля.
ТАСС / EPA / STRINGER