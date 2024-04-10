В Оренбургской области за сутки из 630 домов ушла вода

В Оренбургской области из 700 приусадебных участков и 630 домов в 11 населённых пунктах ушла вода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населённых пунктах семи муниципальных образований", — говорится в сообщении.