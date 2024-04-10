"Их не посадишь": В РАН оценили версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске
Эксперт Болгов: Дамбу в Орске, скорее всего, прорвало из-за строительного брака
Паводки в Орске. Фото © Telegram / Оренбург онлайн | Новости
В случаях повреждения плотин специалисты всегда держат в уме фактор грызунов, которые могли поспособствовать. Но эта версия скорее для искушённого наблюдателя, а настоящей причиной прорыва дамбы в Орске, по всей видимости, является строительный брак. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"Таких свидетельств (о грызунах. — Прим. Life.ru) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка. Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с брёвнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. Если бы они её разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении", — считает Болгов.
Эксперт упомянул, что специалистами принимается во внимание возможность того, что грызуны могут нанести некоторый ущерб плотине на небольших участках, но, как правило, это "экзотическая гипотеза". Болгов считает причиной прорыва дамбы сочетание большого уровня воды в Урале и строительного брака. Он заметил, что списать случившееся "можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь".
Напомним, что в этом году весна ознаменовалась рекордными в России паводками. Основной стихийный удар на себя приняла Оренбургская область. Так, в Орске зафиксировали минимум три прорыва дамбы. На данный момент в Оренбуржье подтопило уже более 10 тысяч домов. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. Мэр города Салмин сообщил, что ситуация в регионе критическая, а вода не прекратит прибывать. Правительство Оренбургской области предупредило, что пик паводка придётся на 10 апреля.