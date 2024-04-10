"Их не посадишь": В РАН оценили версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске

В случаях повреждения плотин специалисты всегда держат в уме фактор грызунов, которые могли поспособствовать. Но эта версия скорее для искушённого наблюдателя, а настоящей причиной прорыва дамбы в Орске, по всей видимости, является строительный брак. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

"Таких свидетельств (о грызунах. — Прим. Life.ru) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка. Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с брёвнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. Если бы они её разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении", — считает Болгов.