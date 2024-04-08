Мэр Оренбурга на лодке спас собаку во время паводка
Мэр Оренбурга Салмин на лодке спас бродячую собаку во время паводка
Мэр Оренбурга Салмин спас бродячую собаку во время паводка. Обложка © Телеграм-канал / Салмин. Напрямую.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин спас бродячую собаку во время паводка. Животное нашли в хозяйственной постройке частного подворья, где оно жалобно скулило.
Глава Оренбурга Салмин спас брошенную собаку с затопленной территории. Видео © Телеграм-канал / Салмин. Напрямую.
В своём телеграм-канале градоначальник опубликовал видео и сообщил, что на лодке объехал подтопленные СНТ, находящиеся в районе посёлка имени Куйбышева, "Протопоповской" и "Зауральной рощи", СНТ "Дубки" и "Дубовый плёс", СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, посёлки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный и Овчинный городок.
У проплывавших мимо мэр спрашивал, нужна ли им помощь, в ответ жители и рассказали ему о скулившей собаке и попросили спасти её. Обнаружив пса, Салмин с помощниками затащили его в лодку. На ухе животного была специальная бирка, которую ставят после отлова и стерилизации.
"Вот так сейчас в СНТ "Газовик" в Овчинном городке. Не ждите, когда вода зайдёт в дома, эвакуируйтесь и не бросайте животных", — написал мэр на своей странице.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился мощнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти нашли на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 8 апреля случился новый прорыв дамбы. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. По всей области затоплено более 10 тысяч домов, причём их количество может вырасти на 20% в течение суток.