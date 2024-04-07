Пенсионерку с двумя котами спасли при осмотре главой МЧС затопленного Орска
МЧС РФ: При осмотре Куренковым подтопленных улиц Орска спасли пожилую женщину
Пожилая женщина, которую спасли в Орске от паводка. Обложка © Telegram / МЧС России
В Орске удалось спасти пожилую женщину во время осмотра главой МЧС РФ Александром Куренковым подтопленных улиц города. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В затопленном Орске спасли пожилую женщину. Видео © Telegram / МЧС России
Сотрудники МЧС вывели пенсионерку с двумя её котами по лестнице со второго этажа. Пожилая женщина находилась одна в доме, первый этаж которого затопило водой.
"Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности", — пояснили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что в пунктах временного размещения созданы все условия для первоочередного жизнеобеспечения.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. Как отмечал губернатор региона Денис Паслер, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. За медицинской помощью обратилось 99 жителей Орска. Число подтопленных жилых домов в области уже превысило шесть тысяч. В регионе из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера. Прибывший на место ЧП глава МЧС Александр Куренков отметил, что в наиболее пострадавшем от стихии Орске достаточно сил и средств для борьбы с паводком.