Пенсионерку с двумя котами спасли при осмотре главой МЧС затопленного Орска

В Орске удалось спасти пожилую женщину во время осмотра главой МЧС РФ Александром Куренковым подтопленных улиц города. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В затопленном Орске спасли пожилую женщину. Видео © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС вывели пенсионерку с двумя её котами по лестнице со второго этажа. Пожилая женщина находилась одна в доме, первый этаж которого затопило водой.

"Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности", — пояснили в ведомстве.