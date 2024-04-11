В Минобороны рассказали об ударе возмездия по ТЭК Украины

Российские военные в ночь на четверг, 11 апреля, нанесли серьёзный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Такие данные озвучили журналистам в пресс-службе Минобороны. Удар был нанесён в ответ на попытки Киева причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны. Об этих попытках Life.ru регулярно сообщал с начала апреля.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — проинформировали в военном ведомстве.

Там добавили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены.