В Минобороны рассказали об ударе возмездия по ТЭК Украины
МО: Удар по ТЭК Украины нанесён в ответ на попытки причинить ущерб энергетике РФ
Российские военные в ночь на четверг, 11 апреля, нанесли серьёзный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Такие данные озвучили журналистам в пресс-службе Минобороны. Удар был нанесён в ответ на попытки Киева причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны. Об этих попытках Life.ru регулярно сообщал с начала апреля.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — проинформировали в военном ведомстве.
Там добавили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
Ранее Life.ru со ссылкой на подполье писал, что ракетный удар был нанесён по ТЭЦ, питающей сразу несколько областей Украины. Кроме того, этой ночью по всей Незалежной звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местные власти сообщали об остановке метро и повреждении объектов критической инфраструктуры.
ТАСС / Андрей Рубцов