Ракетный удар нанесён по питающей сразу несколько областей Украины ТЭЦ

По украинскому городу Бурштын, в котором расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, нанесён ракетный удар. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Ивано-Франковск получил новый прилёт в городе Бурштын, известный своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", — отметил Лебедев в диалоге с РИА "Новости".