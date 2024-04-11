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11 апреля, 07:47

Ракетный удар нанесён по питающей сразу несколько областей Украины ТЭЦ

Подполье: Нанесён удар по Бурштыну с ТЭЦ, питающей Ивано-Франковскую область

Истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

По украинскому городу Бурштын, в котором расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, нанесён ракетный удар. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Ивано-Франковск получил новый прилёт в городе Бурштын, известный своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", — отметил Лебедев в диалоге с РИА "Новости".

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Этой ночью по всей Украине звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местные власти сообщали об остановке метро и повреждении объектов критической инфраструктуры, но не уточняли, каких именно.

Каринэ Гевондян
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