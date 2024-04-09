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9 апреля, 18:22

В Одессе прозвучали взрывы, предварительно, поражены ПВО ВСУ и военный аэродром

Подполье: В районе Одессы, предварительно, поражены ПВО ВСУ и военный аэродром

Вечером 9 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, предположительно, в районе Одессы поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

"Несколько раз писали, что со стороны [посёлка] Авангард работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словила свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", — приводит его слова РИА "Новости".

Лебедев добавил, что также, предварительно, поражён военный аэродром в Одессе на улице 25-й Чапаевской Дивизии. Сейчас оттуда валит чёрный дым.

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А ранее в подполье сообщили, что Россия атаковала Харьковский авиаремонтный завод с помощью "супербомб". Это оружие, считают китайские эксперты, способно ознаменовать"судный день" для украинских военных.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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