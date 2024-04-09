ФАБы в деле: Россия атаковала Харьковский авиаремонтный завод с помощью "супербомб"

Российские военные с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу. Об этом рассказал журналистам координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев. На территории предприятия производились беспилотные аппараты для нужд ВСУ и располагались подземные складские помещения с военной техникой.

Ранее в Китае восхитились новым оружием России — "супербомбой" ФАБ-3000, которая, убеждают эксперты, способна ознаменовать"судный день" для украинских военных. Но ещё до этого на Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Речь о планирующих авиабомбах ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале.