В Китае рассказали о российской "супербомбе", которая ознаменует "судный день" для Украины
Китайский обозреватель Юнлинь: Авиабомба ФАБ-3000 несет фатальную угрозу для ВСУ
В Китае восхитились новым оружием России — "супербомбой" ФАБ-3000, которая, убеждают эксперты, способна ознаменовать"судный день" для украинских военных. По словам военного обозревателя Национального радио Китая (CNR) господина Шао Юнлиня, после того, как указанную авиационную бомбу оснастили устройством наведения, её разрушительная мощь стала ещё более поразительной.
"Теперь этот снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба", — считает китайский аналитик.
Юнлинь отметил, что среди систем ПВО, которыми располагает Украина сегодня, пока нет технологий, способных эффективно перехватывать российские "супербомбы". Таким образом, наземные подразделения ВСУ оказываются полностью беззащитными под ударами этих снарядов.
Ранее на Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Речь о планирующих авиабомбах ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале. Кроме того, Life.ru писал, что в странах Евросоюза знают о грядущем падении Киева. По словам бывшего сотрудника Пентагона, все понимают, что Россия выиграет в этом конфликте.
Telegram / Минобороны России