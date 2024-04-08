В Китае восхитились новым оружием России — "супербомбой" ФАБ-3000, которая, убеждают эксперты, способна ознаменовать"судный день" для украинских военных. По словам военного обозревателя Национального радио Китая ( CNR ) господина Шао Юнлиня, после того, как указанную авиационную бомбу оснастили устройством наведения, её разрушительная мощь стала ещё более поразительной.

Ранее на Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Речь о планирующих авиабомбах ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале. Кроме того, Life.ru писал, что в странах Евросоюза знают о грядущем падении Киева. По словам бывшего сотрудника Пентагона, все понимают, что Россия выиграет в этом конфликте.