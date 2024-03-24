Украину в конфликте с Россией ждёт поражение, даже главы стран Европейского союза признают это. А слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Незалежную не соответствуют действительности. Об этом высказался бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

"Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Он напомнил, что идею об отправке бойцов на украинское поле боя и Германия, и политические силы самой Франции осудили. По мнению французских политиков, Макрон грозится втянуть Париж в конфликт из-за своего легкомыслия. А вот Правительство Германии не стало церемониться и заявило, что ни она, ни другие страны НАТО не будут отправлять военнослужащих на Украину.