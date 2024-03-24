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24 марта, 16:02

В США выдали правду об уверенности лидеров ЕС в неизбежном падении Киева

Экс-сотрудник Пентагона Брайен уверен, что в ЕС знают о грядущем падении Киева

Фото © AP Photo / Bernat Armangue

Фото © AP Photo / Bernat Armangue

Украину в конфликте с Россией ждёт поражение, даже главы стран Европейского союза признают это. А слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Незалежную не соответствуют действительности. Об этом высказался бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

"Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Он напомнил, что идею об отправке бойцов на украинское поле боя и Германия, и политические силы самой Франции осудили. По мнению французских политиков, Макрон грозится втянуть Париж в конфликт из-за своего легкомыслия. А вот Правительство Германии не стало церемониться и заявило, что ни она, ни другие страны НАТО не будут отправлять военнослужащих на Украину.

Лавров разгадал печальную цель слов Макрона о войсках НАТО в Киеве
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Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.

Каринэ Гевондян
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