В США выдали правду об уверенности лидеров ЕС в неизбежном падении Киева
Экс-сотрудник Пентагона Брайен уверен, что в ЕС знают о грядущем падении Киева
Фото © AP Photo / Bernat Armangue
Украину в конфликте с Россией ждёт поражение, даже главы стран Европейского союза признают это. А слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Незалежную не соответствуют действительности. Об этом высказался бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
"Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Он напомнил, что идею об отправке бойцов на украинское поле боя и Германия, и политические силы самой Франции осудили. По мнению французских политиков, Макрон грозится втянуть Париж в конфликт из-за своего легкомыслия. А вот Правительство Германии не стало церемониться и заявило, что ни она, ни другие страны НАТО не будут отправлять военнослужащих на Украину.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.