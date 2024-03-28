"Кошмарный сценарий": СМИ узнали о масштабной подготовке Запада к краху ВСУ

Лидеры стран Запада готовятся к поражению Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые лишены необходимого им вооружения и боеприпасов. Об этом сообщается в редакционной статье британской газеты The Times под заголовком "Пришло время поговорить о падении Киева".

Вопреки популярному мнению о "замороженном конфликте" РФ и Украины, на линии фронта на самом деле продолжаются ожесточённые бои и существует большая вероятность того, что ВСУ будут отброшены назад, пишет издание. Как отмечают авторы материала, именно такой "кошмарный сценарий" в настоящее время прорабатывают западные политики.

"Наступление России, очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев. Это также поставило бы Запад перед всевозможными трудными проблемами", — говорится в публикации.

Уточняется, что последствия частичного или полного поражения ВСУ будут "катастрофическими" и население западных стран едва начало приходить к этому осознанию. Также в статье говорится, что на "комфортном" Западе привыкли принимать желаемое за действительное и быть неготовыми к неприятным сюрпризам, находясь вдали от линии фронта.