"Пришло время": В США дали совет Киеву, который позволит избежать краха

Западные страны должны подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией, пока на территории Незалежной не произошёл полный коллапс. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

"Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала ещё хуже", — указано в статье.

Автор материала добавил, что существующие на Украине политические и военные проблемы делают победу ВСУ невозможной. В частности, обозреватель привёл в пример плачевную ситуацию с нехваткой вооружения, провальные наступления украинской армии, отсутствие помощи со стороны США, а также политические распри внутри страны.

По информации издания, Россия производит больше снарядов, чем страны – участники НАТО могут передать Киеву, поэтому у РФ есть преимущество. По этой причине автор статьи согласился с мнением папы римского Франциска, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.