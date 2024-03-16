Российский дипломат объяснил, почему клика Зеленского не хочет переговоров

Владимир Зеленский и его клика всё ещё испытывают иллюзии, что могут победить Россию на поле боя и не заинтересованы в серьёзных переговорах. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьёзных предметных переговорах. Весь их интерес — в капитуляции России. У них всё ещё есть определённые иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", — отметил Полянский в беседе с РИА "Новости".