Российский дипломат объяснил, почему клика Зеленского не хочет переговоров
Полянский: Зеленский всё ещё испытывает иллюзии о том, что можно победить Россию
Владимир Зеленский и его клика всё ещё испытывают иллюзии, что могут победить Россию на поле боя и не заинтересованы в серьёзных переговорах. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьёзных предметных переговорах. Весь их интерес — в капитуляции России. У них всё ещё есть определённые иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", — отметил Полянский в беседе с РИА "Новости".
Дипломат напомнил, что украинские власти законодательно закрепили запрет на переговоры с Россией, поэтому все утверждения о том, что Киев готов к диалогу, вызывают только смех. При этом Москва готова добиться целей СВО мирным способом, но формат переговоров должен абсолютно отличаться от того, что сейчас Украина навязывает другим странам. Полянский пояснил, что речь идёт о так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского и саммите, где не будет представлена Россия.
Ранее Зеленский заявил, что саммит по украинской "формуле мира" пройдёт весной. Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил свою "формулу мира" на основе капитуляции и ликвидации Украины. В Госдуме горячо поддержали эту идею.
Shutterstock / FOTODOM