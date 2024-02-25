Зеленский назвал сроки саммита по украинской "формуле мира"

Саммит по украинской "формуле мира" состоится в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, на саммите, который пройдёт в Швейцарии, будет разработан план урегулирования конфликта, который впоследствии будет передан российской стороне через посредников. Однако Москва может и не принять этот документ, подчеркнул он.