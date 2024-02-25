Зеленский назвал сроки саммита по украинской "формуле мира"
Зеленский: Саммит по украинской "формуле мира" состоится весной
Саммит по украинской "формуле мира" состоится в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Саммит, я надеюсь, пройдёт весной", — сказал он журналистам.
По словам Зеленского, на саммите, который пройдёт в Швейцарии, будет разработан план урегулирования конфликта, который впоследствии будет передан российской стороне через посредников. Однако Москва может и не принять этот документ, подчеркнул он.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по этой теме, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом. При этом зарубежные СМИ писали, что встреча в итоге закончилась ничем.