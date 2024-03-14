В Госдуме горячо поддержали предложение Медведева создать свою "формулу мира"
Депутат Колунов назвал глупой бумажкой "формулу мира" Владимира Зеленского
"Формула мира" Владимира Зеленского является глупой, пустой бумажкой, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя предложение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о создании Россией собственной формулы. По словам парламентария, такой вывод можно сделать, даже не читая сам документ, ведь его автор — лжец, ответственный за обстрелы Белгорода, срыв достигнутых в Стамбуле договорённостей и огромные украинские потери на поле боя.
"Я полностью согласен с Дмитрием Медведевым и могу добавить, что мирные инициативы могут и должны выдвигаться честными людьми, теми, кто держит слово, а не трусами, бегающими по Европе в поисках очередного транша. Наш президент [Владимир Путин] в ходе вчерашнего интервью сказал совершенно чётко: "Россия к переговорам готова, но к переговорам, которые будут нести за собой определённые гарантии", — подчеркнул Колунов.
Так, продолжил парламентарий, Россия больше не позволит Западу дурить голову, как это было с Минскими соглашениями, а Украине — брать передышки для перевооружения, как это было со стамбульскими договорённостями.
Ранее Дмитрий Медведев предложил РФ создать свою "формулу мира". Политик считает, что документ должен основываться на капитуляции Украины, а все земли этой республики — признаваться российскими.
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