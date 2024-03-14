"Формула мира" Владимира Зеленского является глупой, пустой бумажкой, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя предложение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о создании Россией собственной формулы. По словам парламентария, такой вывод можно сделать, даже не читая сам документ, ведь его автор — лжец, ответственный за обстрелы Белгорода, срыв достигнутых в Стамбуле договорённостей и огромные украинские потери на поле боя.

"Я полностью согласен с Дмитрием Медведевым и могу добавить, что мирные инициативы могут и должны выдвигаться честными людьми, теми, кто держит слово, а не трусами, бегающими по Европе в поисках очередного транша. Наш президент [Владимир Путин] в ходе вчерашнего интервью сказал совершенно чётко: "Россия к переговорам готова, но к переговорам, которые будут нести за собой определённые гарантии", — подчеркнул Колунов.

Так, продолжил парламентарий, Россия больше не позволит Западу дурить голову, как это было с Минскими соглашениями, а Украине — брать передышки для перевооружения, как это было со стамбульскими договорённостями.