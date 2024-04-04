"Сидят глухие и слепые": Российские бойцы рассказали, как авиабомбы ФАБ-3000 действуют на ВСУ

Российские войска всё чаще прибегают к обстрелам украинских позиций с помощью фугасных авиабомб ФАБ-3000, которые моментально обезоруживают ВСУ и дают нашим солдатам без боя взять вражеский укрепрайон. О новой тактике ВС РФ рассказал телеканалу "360" военный журналист Алексей Борзенко, процитировав российских бойцов.

"Говорят: "Ну, обработали этими бомбами. Мы пришли, никакого ответного огня нет. Мы вошли, сидят те, кто остался в живых, держат в руках автомат, глухие, слепые, сильно контуженные, вообще ничего не соображающие. Мы подходим, автомат из рук берём, поднимаем его, и он идёт к пленным", — отметил Борзенко и подчеркнул, что после использования ФАБ-3000 с позиций противника никогда нет ответного огня.