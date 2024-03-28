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27 марта, 23:22

Военный эксперт объяснил, как помогут российским войскам бомбы ФАБ-3000

Военный эксперт Дандыкин: Бомбы ФАБ-3000 усилят мощь российской армии

Бомба ФАБ-3000 весом в три тонны необходима, чтобы уничтожать опорные пункты противника, сообщил "Ленте.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, эта бомба стоит не очень больших денег и вместе с тем её практически нельзя сбить.

"Трёхтонная бомба нужна для того, чтобы уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью. Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества", — пояснил Дандыкин.

В качестве примера он напомнил, что в снарядах крупнейшего калибра — только десятки килограммов взрывчатки, в ракетах около полутонны, тогда как бомба ФАБ-3000 фактически несбиваемая, да ещё и корректируемая.

Эксперт раскрыл назначение ФАБ-3000 в ходе спецоперации
Эксперт раскрыл назначение ФАБ-3000 в ходе спецоперации

Напомним, ранее в Минобороны отчитались, что в России с февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000. То же самое касается подобных снарядов меньшей мощности. С прошлого года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз.

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© Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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