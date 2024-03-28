Военный эксперт объяснил, как помогут российским войскам бомбы ФАБ-3000

Бомба ФАБ-3000 весом в три тонны необходима, чтобы уничтожать опорные пункты противника, сообщил "Ленте.ру" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, эта бомба стоит не очень больших денег и вместе с тем её практически нельзя сбить.

"Трёхтонная бомба нужна для того, чтобы уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью. Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества", — пояснил Дандыкин.

В качестве примера он напомнил, что в снарядах крупнейшего калибра — только десятки килограммов взрывчатки, в ракетах около полутонны, тогда как бомба ФАБ-3000 фактически несбиваемая, да ещё и корректируемая.