Эксперт раскрыл назначение ФАБ-3000 в ходе спецоперации

В России отстроен массовый выпуск фугасных авиабомб ФАБ-3000, которые можно задействовать для штурма укрепобъектов вроде "Азовстали" в Мариуполе. Эта авиабомба благодаря новым технологиям может быть высокоточным оружием, цитирует РИА "Новости" военного эксперта Алексея Леонкова.

"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укреплённых районов", — заявил Леонков.

По его словам, производство трёхтонных фугасных авиабомб будет вестись в соответствии с современными технологиями. Благодаря им бомбы можно будет использовать в качестве высокоточного оружия. Леонков убеждён, что их применение с баллистическими вычислителями сброса превратит оружие в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".