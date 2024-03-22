Эксперт раскрыл назначение ФАБ-3000 в ходе спецоперации
Эксперт Леонков: ФАБ-3000 помогут штурмовать укреплённые районы
ФАБ-3000 на одном из оборонных предприятий Нижегородской области. Обложка © Telegram / Минобороны России
В России отстроен массовый выпуск фугасных авиабомб ФАБ-3000, которые можно задействовать для штурма укрепобъектов вроде "Азовстали" в Мариуполе. Эта авиабомба благодаря новым технологиям может быть высокоточным оружием, цитирует РИА "Новости" военного эксперта Алексея Леонкова.
"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укреплённых районов", — заявил Леонков.
По его словам, производство трёхтонных фугасных авиабомб будет вестись в соответствии с современными технологиями. Благодаря им бомбы можно будет использовать в качестве высокоточного оружия. Леонков убеждён, что их применение с баллистическими вычислителями сброса превратит оружие в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".
Напомним, ранее в Минобороны отчитались, что в России с февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000. То же касается подобных снарядов меньшей мощности. С прошлого года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз.