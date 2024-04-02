В США рассказали, какое оружие поможет ВС РФ уничтожить мосты через Днепр

В США бьют панику из-за новых российских сверхмощных планирующих бомб ФАБ-3000. Как заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон, Россия сможет этими снарядами уничтожить мосты через Днепр.

"Я думаю, что следующим шагом Россия начнёт выбивать мосты. Эти ФАБ-3000 могут уничтожать мосты", — заявил экс-сотрудник спецслужбы.

Бывший работник ЦРУ также предполагает, что подобные действия российской группировки войск оставят украинских военнослужащих на левом берегу Днепра без снабжения. По словам собеседника YouTube-канала, воздушная кампания ВС РФ позволит россиянам окружить украинцев без такой же прямой операции на земле.

"Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля", — заключил Джонсон.