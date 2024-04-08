В Соединённых Штатах предположили, что киевские власти, возможно, потеряют ещё больше территорий. Как сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор, на очереди Одесса и Харьков.

"Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я всё ещё полагаю, что они включат Харьков и Одессу", — заявил Макгрегор.

Помимо того, эксперт подчеркнул, что российские власти не планировали получить в распоряжение всю территорию Незалежной, а президент РФ Владимир Путин ожидал от Запада благоразумия и отказа от идеи включения Украины в состав Североатлантического альянса. В связи с этим экс-советник Пентагона предположил, что наступление ВС РФ на позиции украинских войск усилится, когда затвердеет почва.

"Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта", — резюмировал полковник.