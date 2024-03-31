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31 марта, 14:30

Американцев напугали признанием о неспособности США победить ни в одной войне

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не способны победить ни в одной войне

Обложка © Unsplash / Clay Banks

Обложка © Unsplash / Clay Banks

На данный момент США не способны выиграть ни в одном из конфликтов, в котором участвуют, потому что ситуация в военной сфере крайне неблагоприятная из-за предстоящих выборов президента и недостатка рабочей силы. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

"Если вам надо воевать, то вы идёте на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы победить", написал политик.

Макгрегор также отметил, что Соединённые Штаты не в состоянии финансировать масштабную войну из-за острой нехватки рабочей силы и недостаточно развитой промышленной базы для производства необходимого количества оружия.

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Напомним, ранее Дуглас Макгрегор сказал, что ни Одесса, ни Крым никогда не были частью Украины. По его мнению, с самого начала конфликта было очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население.

Каринэ Гевондян
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