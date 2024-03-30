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30 марта, 16:55

В США готовят Украину к российскому будущему Одессы

Экс-полковник Макгрегор: Одесса всегда была частью России, как и Крым

Запад не сможет помешать России освободить Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive. По его мнению, эти земли исторически никогда не принадлежали Украине, поэтому было понятно сразу, каких целей придерживается Москва.

"Что касается Одессы, с самого начала конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население. Одесса никогда не была частью Украины, точно так же как и Крым", — отметил он.

Полковник подчеркнул: если Запад попытается вмешаться и пересечь границу через Молдавию, Румынию или Польшу, чтобы предотвратить попадание Одессы под контроль России, это приведёт к началу прямой войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что российское руководство не допустит появления НАТО на Западной Украине. Кроме того, он отметил, что у западных войск ощущается нехватка боеприпасов, оборудования и обученных военных.

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А ранее сообщалось о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Сирены ракетной опасности звучали в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Информации о местах взрывов не приводилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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