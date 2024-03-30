В США готовят Украину к российскому будущему Одессы

Запад не сможет помешать России освободить Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive. По его мнению, эти земли исторически никогда не принадлежали Украине, поэтому было понятно сразу, каких целей придерживается Москва.

"Что касается Одессы, с самого начала конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население. Одесса никогда не была частью Украины, точно так же как и Крым", — отметил он.

Полковник подчеркнул: если Запад попытается вмешаться и пересечь границу через Молдавию, Румынию или Польшу, чтобы предотвратить попадание Одессы под контроль России, это приведёт к началу прямой войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что российское руководство не допустит появления НАТО на Западной Украине. Кроме того, он отметил, что у западных войск ощущается нехватка боеприпасов, оборудования и обученных военных.