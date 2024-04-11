Мэр Терехов: В Харькове после взрывов остановлена работа метро
В Харькове после взрывов возможны проблемы с электроснабжением и временно не работает метро. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выбирайте свои маршруты исходя из этого", — информировал городской глава.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО, а мэр Игорь Терехов уже сообщил, что ждёт город в будущем. По его словам, у властей готовы планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта, уже скрытно эвакуируются предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.
t.me / Харьков Life | Харків