Харькову предрекли скорое освобождение
Аналитик Джерелиевский: Совсем скоро Харьков будет освобождён
Военнослужащий на СВО во время боевого дежурства. Фото © ТАСС / Александр Полегенько
В зоне специальной операции в ближайшее время могут произойти положительные для Российской армии события, так как на Харьковском и Запорожском направлениях всё динамично развивается. Таким мнением поделился военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский. По его словам, ВСУ держатся за счёт резервов, а нехватку боеприпасов и техники компенсируют "мясом" — живой силой, которой тоже остро не хватает.
"Сейчас достаточно активные боевые действия идут по всей линии соприкосновения. На Харьковском направлении всё динамично развивается, фактически идёт эвакуация города, то же самое на Запорожском направлении, где ведутся активные бои, а ВСУ держатся уже из последних сил", — заверил собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Джерелиевский считает, что фронт скоро может "посыпаться сразу в нескольких местах". В частности, в Славянске и Краматорске нацбатальоны начали минировать дома, что может говорить о скором прорыве ВС РФ.
Ранее Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО, а мэр Игорь Терехов уже проболтался, что ждёт город в будущем. По его словам, власти сформировали планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта и уже начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.