Харькову предрекли скорое освобождение

В зоне специальной операции в ближайшее время могут произойти положительные для Российской армии события, так как на Харьковском и Запорожском направлениях всё динамично развивается. Таким мнением поделился военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский. По его словам, ВСУ держатся за счёт резервов, а нехватку боеприпасов и техники компенсируют "мясом" — живой силой, которой тоже остро не хватает.

"Сейчас достаточно активные боевые действия идут по всей линии соприкосновения. На Харьковском направлении всё динамично развивается, фактически идёт эвакуация города, то же самое на Запорожском направлении, где ведутся активные бои, а ВСУ держатся уже из последних сил", — заверил собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".