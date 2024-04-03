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2 апреля, 23:40

Мэр Харькова проболтался, что ждёт город в будущем

Мэр Терехов: Власти сформировали планы по эвакуации населения из Харькова

Власти сформировали планы по эвакуации населения из Харькова. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, несмотря на наличие данных планов, местные власти пока не собираются их реализовывать, так как, по их мнению, обстановка в городе довольно спокойная.

"Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет", — подчеркнул чиновник.

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Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков утратил свой былой статус промышленного и экономического центра Украины. По его мнению, без этого города Незалежная станет гораздо слабее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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