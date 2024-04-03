Мэр Харькова проболтался, что ждёт город в будущем
Мэр Терехов: Власти сформировали планы по эвакуации населения из Харькова
Власти сформировали планы по эвакуации населения из Харькова. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, несмотря на наличие данных планов, местные власти пока не собираются их реализовывать, так как, по их мнению, обстановка в городе довольно спокойная.
"Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет", — подчеркнул чиновник.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков утратил свой былой статус промышленного и экономического центра Украины. По его мнению, без этого города Незалежная станет гораздо слабее.
Shutterstock / FOTODOM