"Просто нашествие": В подполье сообщили о большом числе азовцев* в центре Харькова

В центре Харькова наблюдается большое число боевиков националистического формирования "Азов"*. Как сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев, они передвигаются небольшими группами по несколько человек.

"Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие азовцев*. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека", — рассказал Лебедев.

Ранее верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор десяти членам "Азова"*, обвиняемым в жестоком обращении с мирным населением региона. Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года боевики из миномётов обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя, выпустив около ста мин. Позднее они отошли на территорию завода "Азовсталь", где 18 мая сдались ВС России.