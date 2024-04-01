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1 апреля, 19:02

"Кончай его": Осуждённые боевики "Азова"* рассказали о зверствах в Мариуполе

Боевик "Азова"* Ступницкий рассказал об убийствах мирных жителей в Мариуполе

Бывший участник нацбатальона "Азов"* Артём Ступницкий рассказал о зверствах, которые вытворял в Мариуполе. Как сообщает телеканал НТВ, сейчас он ожидает отправки из СИЗО в колонию, в ДНР боевика приговорили к 25 годам тюрьмы.

"Мне сказали: кончай его. Я боялся ослушаться старшего офицера, тем более старослужащий он. На столе лежал нож, я взял его и ударил этого человека три раза в район живота, человек упал на колени, вбок и перестал двигаться", — рассказал Ступницкий о том, как по приказу командира убил ножом мирного жителя.

По словам "азовца"*, до начала боевых действий к ним часто приезжали накачивать идеологией историями про Бандеру и Шухевича. Другой заключённый Ринат Алиев даже не скрывает, что нацист, и открыто говорит о том, как расстреливал жителей в Мариуполе. Боевик заявил, что на нём не менее шести таких убийств. Еще один участник "Азова"* Денис Дорохин вёл огонь из гаубицы Д-30 по гражданскому населению. В ДНР его за это осудили на 28 лет тюрьмы.

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А ранее в ДНР пулемётчику "Азова"* Сергею Михайленко дали пожизненное за расстрел авто с надписью "Дети". В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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